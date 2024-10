iltra2

VENEGONO INFERIORE – Tutto pronto per la prima edizione della “Camminata in rosa” organizzata dall’amministrazione comunale di Venegono Inferiore. L’evento, che si terrà domenica 13 ottobre, ha lo scopo di sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno in occasione del mese dedicato a questa importante causa.

La camminata prevede un percorso di 5 km attraverso le vie del paese, con partenza alle 10 da villa Molina e arrivo in piazza delle Associazioni, dove verrà offerto un piccolo rinfresco a cura dei commercianti di Venegono.

Alle 11:45 ci sarà una testimonianza di Adele Patrini, presidente dell’associazione Caos (Centro ascolto operate al seno) di Varese, che sosterrà i progetti dedicati alle pazienti oncologiche. È richiesto ai partecipanti di rispettare il dress code rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno.

L’iniziativa sarà accompagnata dalla presenza di un comitato per illustrare i progetti e offrire supporto durante la manifestazione. Una giornata di solidarietà e sensibilizzazione per una causa cruciale.

(foto archivio)