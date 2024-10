Altre news

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti per l’intera giornata, con deboli piogge a partire dal pomeriggio, per un totale di circa 5 mm di precipitazioni previste nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 18°C, mentre la minima si attesterà sui 13°C, con lo zero termico fissato a 3414 metri. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Sud-Sudovest, mentre nel pomeriggio saranno deboli da Est-Nordest. Per ulteriori informazioni, consulta 3BMeteo. Sono previste allerte meteo per vento.

Una depressione atmosferica si approfondisce sulla regione, portando molte nubi sin dal mattino e piogge a partire dal pomeriggio, in intensificazione durante la sera. Sulle pianure occidentali e le zone pedemontane, i cieli saranno grigi o nebbiosi al mattino, con un peggioramento nel pomeriggio. Le pianure orientali vedranno nubi sparse e qualche schiarita, ma la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente. Sulle Prealpi e le Orobie, le piogge si intensificheranno verso sera, anche con possibilità di temporali.

