Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno sarà di nuovo in scena il sabato sera. La società biancoceleste ha infatti accolto la richiesta di anticipo da parte della formazione pavese: Casteggio-Fbc Saronno si giocherà non domenica, come da calendario, ma sabato con inizio alle 20.30, sul campo del club sportivo dell’oltrepò.

La partita è valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza: per il Saronno obiettivo la vittoria per non perdere contatto col terzetto di vertice della classifica; mentre il Casteggio è in cerca di punti pesanti dopo una partenza di stagione non del tutto soddisfacente a livello di risultati.

Per il Saronno è il secondo anticipo consecutivo, sabato scorso aveva giocato in casa contro la Solbiatese (0-2).

Classifica

Ardor Lazzate, Solbiatese e Mariano 13 punti, Sestese, Vergiatese e Fbc Saronno 9, Pavia, Caronnese e Lentatese 8, Rhodense e Sedriano 7, Ispra e Meda 6, Casteggio e Cinisello 4, Base 96 Seveso, Legnano 1, Robbio Libertas 0.

(foto Andrea Elli: una fase dell’incontro di sabato scorso fra Fbc Saronno e Solbiatese)

09102024