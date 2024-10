Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si è conclusa con successo un’indagine avviata in seguito a un furto avvenuto nei box comunali presso il parco Giardinone. L’episodio si è verificato il 17 luglio, quando un operario comunale, rientrando nei suoi spazi, si è accorto che la cassetta degli attrezzi, normalmente custodita all’interno, era sparita. Immediatamente, ha allertato la polizia locale, dando il via a una serie di azioni decisive.

Le forze dell’ordine si sono subito attivate per verificare se l’area fosse coperta da videosorveglianza. In base alle procedure standard, è stato estrapolato un filmato del periodo in cui l’operaio non era presente, coprendo un intervallo di circa cinque ore. La prontezza nell’azione si è rivelata cruciale: i filmati, infatti, possono essere conservati solo per sette giorni, come stabilito dalle normative sulla privacy.

Dopo un’attenta analisi, gli agenti sono riusciti a individuare i momenti esatti in cui è avvenuto il furto, un reato aggravato poiché perpetrato su beni di proprietà pubblica. Questo ha consentito di procedere d’ufficio e avviare ulteriori indagini. Grazie alla collaborazione tra le forze di polizia, è stato possibile identificare l’autore del furto: un cittadino italiano, non residente a Ceriano Laghetto, già noto alle autorità. L’individuo è stato denunciato in stato di libertà.

Il valore degli oggetti sottratti è stato quantificato e, a conclusione delle indagini ad iniziativa della polizia giudiziaria operante, ufficiali ed agenti della Polizia Locale di Ceriano Laghetto, la notizia di reato è stata depositata presso la procura di Monza.

Il Comandante della Polizia Locale Claudio Cardea ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto: “Questo episodio dimostra l’importanza della collaborazione reciproca con le altre forze di polizia e i comandi limitrofi. In passato, il nostro comando ha spesso prestato supporto ad altre forze, e oggi è bello vedere che questa sinergia produce risultati positivi. Il buon esito dell’indagine è stato garantito dall’attuale sistema di videosorveglianza, che l’Amministrazione ha deciso di potenziare ulteriormente. Un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità.”

“È intenzione della mia amministrazione potenziare e migliorare la rete di videosorveglianza e sono già in programma investimenti in questo senso” – ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Occa – “Quello della videosorveglianza è uno strumento importantissimo che, nelle mani della nostra sempre attenta Polizia Locale, renderà Ceriano un luogo sempre più sicuro, dove la protezione dei beni pubblici e la tranquillità dei cittadini siano al centro dell’attenzione”.

