L’ultima parte del 2024 potrebbe essere interessata da una bull run che investirà tutte le principali criptovalute e anche il mondo delle meme coin, in costante crescita. Non è un caso che gli investitori siano alla ricerca dei migliori investimenti su cui puntare proprio in questa particolare congiunzione, con progetti potenzialmente esplosivi che potrebbero portare a notevoli guadagni all’inizio del 2025.

I progetti in questione sono meme coin che hanno dimostrato di avere alta partecipazione e potenziale di crescita. Investire in questo momento, durante la fase ICO, ovvero di Initial Coin Offering, può fare la differenza e permettere di ottenere ritorni 100x. Abbiamo quindi selezionato le meme coin da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Flockerz (FLOCK)

Il progetto Flockerz, finalizzato a lanciare la meme coin FLOCK, è relativamente recente, ma nonostante ciò ha già ottenuto 500.000 dollari in finanziamenti. Un traguardo notevole che permette di inquadrarlo come investimento da prendere in considerazione. Ma cosa aggiunge di speciale al panorama delle meme coin? Si tratta di un token del tipo Vote-to-Earn, un nuovo schema di guadagno per gli investitori che prevede la partecipazione alle decisioni che possono plasmare il futuro della meme coin.

Rispetto ad altri token come i Play-to-Earn o gli Share-to-Earn, quindi, utilizza un sistema di ricompense differente ma non meno entusiasmante. La possibilità di decidere, insieme alla community, è un fattore divertente che attinge a piene mani dall’aspetto più giocoso delle meme coin, senza però dimenticare il fattore speculativo che può consentire guadagni a chi decide di partecipare.

L’acquisto di FLOCK ha un prezzo d’entrata di 0,005724$, acquistabili tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito. Inoltre, è possibile posizionare i token in staking per ricompense passive annuali superiori al 3.500%. Una percentuale di APY ancora notevole che stimola indubbiamente il blocco dei propri token.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars è un progetto innovativo con una direzione ambiziosa: creare una piattaforma dove i trader possano mettere in staking 11 tra le principali meme coin. La piattaforma, denominata MemeVault, fungerà quindi da banca e sarà alimentata dal token nativo STARS. Quest’ultimo è acquistabile a un prezzo favorevole in presale, a 0,0014887$, tuttavia bisogna tener conto che più tempo si aspetta a entrare nel progetto e più questo costo aumenterà. A trarre il maggior profitto, quindi, saranno proprio i primi investitori.

Tenendo conto di questi fattori, non sorprende che Crypto All-Stars abbia già raccolto oltre 2 milioni di dollari e sia in continuo aumento. Si prepara quindi ad avere un lancio importante su exchange, momento in cui gli investitori potranno trarre i profitti della loro partecipazione. Per chi preferisce invece investimenti a lungo termine, è possibile partecipare al programma di staking fin da subito. Allo stato attuale l’APY è superiore al 700%, quindi un buon metodo per ottenere ritorni passivi sul lungo periodo.

Crypto All-Stars sta solidificando la sua presenza sui social, con un nutrito gruppo di follower sia sulla pagina X sia sul canale Telegram, luoghi perfetti, quindi, per restare costantemente aggiornati sulle novità del progetto.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained sta emergendo come un protagonista che potrebbe essere predominante nel panorama delle meme coin. Sono numerosi gli analisti che hanno parlato del suo potenziale 100x. Grazie a una massiccia partecipazione da parte di whale e piccoli investitori ha già superato i 18 milioni di dollari in finanziamenti e non accenna a fermarsi.

Il progetto, date le sue premesse, è ben posizionato per raggiungere altri traguardi significativi prima della conclusione della presale che, ricordiamo, si avvicina inesorabilmente. Per partecipare, bisogna disporre di un wallet compatibile e di ETH, USDT o BNB per ottenere PEPU al prezzo di 0,00993$.

Se consideriamo che l’altro token dedicato alla rana Pepe the Frog, PEPE, è al terzo posto delle meme coin senza offrire utilità di sorta, è chiaro che PEPU potrebbe prendere questa posizione grazie al lancio del suo ecosistema su blockchain Layer-2. I trader potranno così beneficiare di velocità di transazioni superiori, nonché costi gas più bassi rispetto ai token che operano su Layer-1.

Il successo per PEPU è a portata di mano e al listing su CEX e DEX potrebbe concretizzare notevoli ritorni per tutti i primi investitori che hanno partecipato al miglior prezzo possibile.