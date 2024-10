Città

SARONNO – Un vivace botta e risposta con il generale Vannacci e una schietta intervista ai microfoni del giornalista per spiegare con la schiettezza e chiarezza che gli riconosce ogni saronnese la propria posizione sulla presenza del generale in Lega. Elio Fagioli, storico militante legista di Saronno, è stato ancora una volta protagonista a Pontida. I video che stanno girando in queste ore sui social e che lui stesso ha condiviso lo mostrano prima fare una battuta decisamente franca e senza filtri dal generale che prima del suo intervento a Pontida non esista a rispondergli. Segue l’intervista in mezzo al pratone in cui Elio Fagioli spiega la sua posizioni.

QUI IL VIDEO SU IL CORRIERE

Maglietta verde d’ordinanza Fagioli è stato presente, come ogni anno, al raduno della Lega dove ha portato con altri militanti saronnesi il maxi striscione di Saronno. Con Vannacci Elio Fagioli rimarca come il generale “non c’entri con la Lega ma ben venga se porta voti”. Il saronnesi non esita qualche stoccata sull’ipotesi che il generale faccia un suo partito: “Non andrebbe oltre il 1,5% o 2%”

