Oggi li chiamano con diversi nomi, tra cui bookahaolic, ma la sostanza non cambia: si tratta degli amanti dei libri, persone rare in un periodo in cui, tra device e notifiche martellanti, la soglia dell’attenzione si è abbassata drasticamente e i dati sul numero di libri letti in Italia lo confermano.

Chi ha un amico o un parente che sfida tutto ciò e non può fare a meno dei propri amati libri, è indubbiamente facilitato quando arriva il momento di fare regali.

Per avere le idee ulteriormente chiare si può, in ogni caso, passare in rassegna i consigli di questo articolo.

Torcia da lettura

Si tratta di uno dei doni più semplici per gli amanti dei libri, ma anche di uno dei più apprezzati. Lo sa bene chi adora leggere la sera e ha un partner che, invece, preferisce dormire e non tollera nemmeno la luce del comodino.

La torcia da lettura, che si può attaccare al libro con una comoda pinza, è perfetta anche per leggere durante i voli aerei.

Segnalibro personalizzato

Altro regalo semplice ma di grande impatto per chi ha il cuore che batte per la lettura è il segnalibro.

Chi ha un’abilità artistica, per esempio il disegno, può realizzare dei piccoli capolavori personalizzati. Per rendere il dono ancora più speciale, si può aggiungere una citazione dell’autore preferito del destinatario (il sito Frasilandia.com è uno dei principali punti di riferimento sul web per trovarne di bellissime e di numerosi grandi della letteratura e della poesia).

Mensole di design

Fare un regalo speciale a una persona cara che ama leggere vuol dire puntare anche sugli accessori per la casa. Le mensole sono sempre una buona idea, in quanto consentono di gestire al meglio i propri libri e, nel contempo, di ottimizzare lo spazio in casa, perseguendo un’esigenza sempre più comune al giorno d’oggi.

Scegliendole di design, si riesce a sorprendere il destinatario con un dono che è un trionfo di praticità ed eleganza.

Diario del lettore

Ne esistono di diversi formati e di svariati brand, ma la sostanza non cambia: il diario del lettore è una vera chicca da portare sempre con sé per tenere traccia, oltre che dei libri letti, anche delle citazioni rimaste nel cuore.

Lampada da tavolo

Torniamo a guardare all’universo degli accessori per la casa perfetti per i lettori e ideali per un regalo parlando della lampada da tavolo. Si tratta di un dettaglio di design irrinunciabile in ogni casa, soprattutto se sono presenti persone abituate a passare il tempo immerse tra le pagine dei libri.

Nel corso degli anni, i grandi brand di design hanno regalato al mondo diverse lampade meravigliose. Giusto per citare uno dei tanti nomi, chiamiamo in causa Eclisse di Artemide, presentata al mondo nel lontano 1967 ma amatissima ancora oggi.

Calendario dell’avvento

Con l’inizio dell’autunno, si apre il periodo dei calendari dell’avvento. Come ben sai, ormai da tempo non ci sono più solo quelli con i cioccolatini. Diversi brand, infatti, li propongono con i loro gadget.

Il mondo delle librerie e delle case editrici non fa differenza. In commercio, infatti, è possibile trovare meravigliosi calendari letterari con consigli su cosa mettere nel comodino e piccoli regali come segnalibri.

La magia delle candele

Per creare la giusta atmosfera quando si legge, niente è come le candele. Regalarne qualcuna a una persona speciale amante dei libri è un’idea fantastica! Ovviamente è opportuno puntare sul suo profumo preferito o su una fragranza dal forte potere evocativo e meditativo.

Gift card

Quando l’amante dei libri che si vuole sorprendere con un regalo ha davvero tutto, scatta il momento gift card. Sì, si tratta di un regalo molto semplice, ma anche di un dono graditissimo. I libri non costano poco e chi li ama ne ha sempre qualcuno in lista da comprare.