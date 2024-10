Sport

MONZA – Durante la gara Zinox F2000 Trophy che si è svolta a Monza lo scorso 6 ottobre, il pilota saronnese campione italiano di Formula Renault nel 2017 Laurence Balestrini ha regalato spettacolo recuperando nello spazio di due gare ben quarantasei posizioni grazie alle quali è riuscito a ribaltare il risultato delle qualifiche dovuto ad un guasto tecnico che ha causato la partenza dal fondo della griglia.

Infatti, dopo la sessione di prove libere durante le quali balestrini ha familiarizzato con il circuito, l’autovettura ha riscontrato un problema di natura tecnica motivo per cui il pilota saronnese non ha potuto disputare la sessione di qualifica. Ciononostante, Balestrini è sceso sul circuito con il giusto carattere riuscendo a portare a casa una prestazione maiuscola chiudendo gara 1 alla 15° posizione e all’11° posto in gara 2, oltre che al gradino più alto del podio nella classe premium.

Al termine delle due gare svolte nel tempio della velocità di Monza, Balestrini si è detto soddisfatto della prestazione seppure con un pizzico di rammarico dovuto al guasto tecnico che gli ha impedito di svolgere le sessioni di qualifica: “Un weekend incredibile, siamo passati dalla cocente delusione delle qualifiche alla grande soddisfazione per il passo mostrato in gara, c’è un po’ di rammarico per la mancata qualificazione ma anche grande fiducia e ottimismo al futuro”. Continua il pilota saronnese: “Il problema tecnico alla monoposto ci ha impedito di scendere in pista durante la sessione di qualifica ma i tecnici di Viola Formula Racing sono stati bravissimi per risolvere la situazione prima del via delle due gare, rivolgo un applauso al mio team e ringrazio tutti i miei sponsor e i tantissimi tifosi”.