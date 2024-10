Città

SARONNO – Alla Sala Nevera di Casa Morandi, nella giornata di domani, verrà inaugurata la mostra “Intensa mente – l’arte, la passione, la vita”, a cura di As. V.A.P. 4 ODV, Coop sociale CLS e Il ClanDestino.

La mostra riguarderà principalmente le arti figurative, e durerà quattro giorno: dal 1o al 13 ottobre. L’inaugurazione si terrà alle 18, e gli orari di visita saranno: venerdì 11 e sabato 12 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, e domenica 13 dalle 10 alle 13, orario di chiusura della mostra.

As. V.A.P. 4 ODV è un’associazione che si occupa di dare sostegno e tutela alle persone con disagio psichico e ai loro famigliari. Ha sede a Saronno in via San Giuseppe 36.

