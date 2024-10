ilSaronnese

SARONNO – Si concluderà venerdì 11 ottobre la Festa della filosofia, la rassegna di incontri che ha come scopo la riflessione sull’attualità. L’incontro si terrà alle ore 20:45 al teatro Giuditta Pasta, con la partecipazione di Piergiorgio Odifreddi, che terrà un intervento dal titolo Intelligenze artificiali: “sogni e incubi”. Matematico e scrittore, Piergiorgio Odifreddi ha studiato matematica in Italia e negli Stati Uniti, è stato docente presso l’università di Torino ed è noto al pubblico televisivo per aver partecipato a diversi programmi di divulgazione scientifica.

La Festa della Filosofia, organizzata dall’associazione Nonsolosophia, è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani. La nuova edizione, che si svolge nel periodo primavera-estate, è rivolta al tema “Natura, uomo e intelligenza artificiale”, per riflettere insieme ai relatori sui nuovi dilemmi che ruotano attorno agli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale e, più in generale, sulle sfide introdotte dalla rivoluzione digitale.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

(foto archivio)