SARONNO – Una serata letteraria che offrirà momenti di riflessione su Milano, con due importanti autori. Giovedì 10 ottobre alle 18, si terrà un evento culturale patrocinato dalla Città di Saronno. Andrea Kerbaker, autore del libro “Stradario sentimentale di Milano“, dialogherà con Giorgio Fontana, vincitore di premi letterari prestigiosi. Il libro offre un viaggio emozionale attraverso le vie di Milano, raccontando le storie di una città in continua evoluzione.

L’incontro è organizzato dalle associazioni Arcadia Saronno e Renaissance, in collaborazione con la libreria Mondadori di Saronno. Sarà un’occasione unica per approfondire i temi del libro, che spazia tra storia, architettura e memoria personale: “Vi farà innamorare di strade, piazze, quartieri meneghini sconosciuti ai più, con le loro storie e la loro anima”, promettono gli organizzatori. L’evento si terrà in Villa Gianetti, in via Roma 20, alle 18.

L’evento è aperto al pubblico.

