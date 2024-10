iltra2

TRADATE – Domani, giovedì 10 ottobre, la scrittrice Lucia Tiziani sarà ospite della biblioteca civica Frera a Tradate per presentare il suo nuovo libro, intitolato “Ali”. L’evento si terrà alle 20.45 nella sala conferenze Frera, situata in via Zara 37.

Dopo il grande successo ottenuto con la sua precedente opera Scelte di Luce, Lucia Tiziani propone questa nuova raccolta di racconti che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con storie accattivanti e profonde. L’autrice parlerà del processo creativo dietro la stesura di Ali, delle tematiche affrontate e del significato che ogni racconto porta con sé. L’incontro sarà un’occasione per conoscere meglio l’autrice, interagire con lei e ottenere una copia autografata del libro. La serata è aperta a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca civica Frera al numero 0331841820.

(foto archivio: un precedente evento alla biblioteca Frera di via Zara a Tradate)

