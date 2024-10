Comasco

TURATE – Ha documentato l’attività di spaccio, con la sua bicicletta ha messo in fuga i pusher ed inseguendoli nei boschi ha trovato due punti di spaccio recuperando anche biciclette e monopattini rubati.

E’ la sintesi del servizio che il tg satirico Striscia la notizia ha dedicato ieri, martedì 8 ottobre, a quanto accade nei boschi di Turate. A realizzarlo l’inviato Vittorio Brumotti campione di bike trial. E proprio la bicicletta è stata parte integrante del servizio in cui l’inviato a messo in fuga gli spacciatori inseguendoli in sella.

Ma non solo. Ha anche trovato due punti di spaccio trovando sostanza stupefacente ma anche strumenti per lo spaccio a partire da taglierini e bilancini. Tra il verde sono anche stati trovati monopattini e biciclette frutto dell’attività di spaccio.

QUI IL VIDEO

