Le criptovalute, e specialmente Bitcoin che è il punto di riferimento per tutte le altre, subiscono variazioni di prezzo non solo in seguito a pressioni di vendita o di acquisto, ma anche come riflesso di cambiamenti geopolitici. Con le elezioni in vista, ci si aspettano quindi movimentazioni che potrebbero spingere BTC verso l’alto.

A tal proposito, la domanda da parte degli investitori statunitensi resta molto alta secondo le più recenti analisi. Una tendenza che potrebbe offrire a Bitcoin un periodo di tregua dopo numerosi trend ribassisti visti negli ultimi mesi.

Ci sarebbe una possibilità di vedere un incremento a breve termine del prezzo di Bitcoin, questo è stato ipotizzando tracciando le medie mobili su 24 e 168 ore. L’analista Yonsei_dent di CryptoQuant ha osservato un indicatore rialzista che emerge quando la media mobile giornaliera forma un “golden cross” rispetto alla media settimanale.

Storicamente, questo schema ha portato ad aumenti di prezzo a breve termine, con una forte domanda degli investitori statunitensi che ha permesso a Bitcoin di salire nonostante la presenza di correzioni.

Flussi in uscita record dagli exchange

A supporto di questa tesi rialzista, un’altra analisi di CryptoQuant ha rivelato che Bitcoin ha registrato il suo maggiore flusso in uscita dagli exchange dal novembre 2022, segnalando un cambiamento nel sentiment del mercato.

I dati on-chain mostrano un notevole aumento dei flussi in uscita, con le medie mobili su 30, 50 e 100 giorni che riflettono questa tendenza. Un significativo flusso in uscita indica solitamente che gli investitori stanno spostando i loro Bitcoin su portafogli privati, riducendo l’offerta sugli exchange, il che può esercitare una pressione al rialzo sul prezzo dell’asset.

Questa tendenza suggerisce spesso che gli investitori sono fiduciosi nel potenziale a lungo termine di Bitcoin, preferendo mantenere piuttosto che scambiare, il che potrebbe essere un indicatore rialzista per l’attività di mercato futura.

I migliori investimenti con BTC in trend rialzista

Se Bitcoin è interessato da un trend rialzista, ciò significa che anche tutte le altre criptovalute possono seguire la scia e concretizzare dei guadagni. Potrebbe quindi essere un buon momento per investire in determinati asset. Naturalmente, gli investitori si chiedono quali siano i più proficui e sicuri. Vale la pena però sottolineare che al netto delle analisi, c’è sempre la possibilità di errore, quindi investire in asset già presenti sul mercato rappresenta comunque un rischio.

Le meme coin sono in grado di mitigare questo fattore di rischio, però, dal momento che hanno dimostrato una maggiore resilienza e possibilità di recupero, anche quando BTC ha avuto periodi in ribasso. Le prevendite, sono tra gli strumenti preferiti da whale e piccoli investitori, perché permettono di accedere a criptovalute non ancora lanciate sugli exchange e con un costo d’acquisto molto basso. Permettendo potenzialmente di concretizzare ritorni 10 o 100x. I progetti del momento, tra i più popolari, sono senza dubbio Crypto All-Stars e Pepe Unchained.

Crypto All-Stars

Un progetto che sta facendo parlare di sé e che ha raccolto oltre 2 milioni di dollari in finanziamenti. Crypto All-Stars vuole ridefinire il mercato delle meme coin, offrendo valore e possibilità di utilizzo per tutte le criptovalute dall’aspetto puramente speculativo. Pensiamo subito a token come DOGE, SHIB e PEPE, per esempio. Oltre queste, un totale di 11 meme coin saranno accettate dalla piattaforma per permetterne lo staking e ottenere così come ricompensa il token nativo STARS.

Un sistema virtuoso nel quale STARS spinge in alto il valore delle meme coin e queste fanno altrettanto con il token del progetto, necessario per poter partecipare allo staking nel MemeVault, questo il nome del protocollo realizzato dal team di sviluppo.

Allo stato attuale, investire in Crypto All-Stars ha un costo estremamente basso, pari a 0,0014828$. Chi possiede un wallet compatibile può immediatamente acquistare i token in presale e piazzarli in staking, con un APY del 717%, in grado di offrire ritorni annuali da non sottovalutare.

Pepe Unchained

Pepe Unchained ha lanciato il guanto di sfida alla terza meme coin, PEPE, ottenendo risultati in presale davvero incredibili. Superando i 18 milioni di dollari in finanziamenti, è uno dei progetti di maggior successo che gli investitori stanno prendendo letteralmente d’assalto. Se consideriamo che il meme Pepe the Frog è estremamente popolare e che l’introduzione di un ecosistema blockchain Layer-2 può ridurre i costi di commissioni e velocizzare le transazioni, non sorprende che questa meme coin abbia il potenziale di divenire una delle più redditizie dell’anno.

Il prezzo è ancora sufficientemente basso per permettere agli investitori di ottenere un ritorno, ma bisogna agire in fretta prima che la presale termini. Al momento il costo è di 0,00993$ ed è possibile acquistare PEPU da piazzare in staking tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito.