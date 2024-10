Calcio

VENEGONO SUPERIORE – L’ultimo turno dei campionati giovanili è stato agrodolce per le formazioni della Varesina, la società calcistica con base a Venegono Superiore.

Under 19 Nazionale

I ragazzi di mister Moretti conquistano tre punti importanti vincendo nella sfida interna di campionato per 3-1 contro il Novaromentin. In gol nel primo tempo Colombo e Gondor, mentre nella ripresa il tris lo firma Sassi.

Under 17 Varesina Élite

Continua il percorso positivo della Under 17 di mister Mezzotero che vince segnandone 6 alla Cedratese. 6-2 il risultato finale con i gol di sei marcatori diversi. In rete Lai, Lokou, Ghirardelli, Saramin, Gamba e Reda.

Under 16 Varesina Élite

Manita dei ragazzi di mister Arban che batte 5-0 il Seguro e torna a vincere. Il tap in di testa di Manes, il gol da bomber di Bongiorno, la cavalcata di Crema, l’inserimento di Merletti e il rigore di Gambarotto scandiscono i momenti del match.

Under 16 Accademia Élite

Domenica sfortunata per i ragazzi di mister Di Bari, sconfitti in casa dall’Accademia Bustese. Finisce 2-1 per gli ospiti. Dopo il vantaggio col gol di D’Auria, un rigore molto dubbio e un gol in mischia decidono la sfida.

Under 15 Varesina Élite

Terzo pareggio consecutivo per i ragazzi di mister Pesavento. Contro il Seguro a Settimo Milanese finisce 2-2. Per i nostri non bastano l’autogol dei milanesi e il gol di Vitale nella ripresa per trovare la vittoria.

Under 15 Accademia Élite

Trasferta difficile e risultato negativo per i ragazzi di mister Colombo, che perdono sul campo del Club Milano. Il gol di Sannino in avvio di ripresa non incide per poter tornare da Pero con dei punti. Su la testa e ripartire!

Under 14 Varesina Regionale

Continua il percorso netto dei ragazzi di mister Simionato che battono 3-1 il Città di Varese. Doppietta di Gucciardo nel primo tempo che indirizza la sfida, mentre nella ripresa segna Borghi.

Under 14 Accademia Regionale

Giornata nera per i ragazzi di mister Bulgheroni, sconfitti sul campo della Solbiatese. Una giornata negativa, da mettere subito alle spalle in vista del prossimo turno interno contro la Rhodense.

Under 14 Accademia

Altra goleada per i ragazzi di mister Pascale che ne fanno 11 sul campo del Torino Club. Tripletta di Gjeloshi, doppiette per Senese e Paganotto e un gol a testa per Poletto, Ciriello, Santoro e Lisboa.

