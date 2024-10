news

Il mercato delle criptovalute è in fermento per l’arrivo di un nuovo protagonista, Flockers (FLOCK), che sta facendo parlare di sé durante la sua fase di prevendita.

La storia di Flockerz è “una testimonianza di un mondo in cui il sovrano diventa tutt’uno con il popolo. Un posto dove nessun singolo leader può dettare il futuro, ma è la comunità a governare”.

Grazie a caratteristiche innovative e a un approccio fortemente orientato alla comunità infatti, Flockers sta attirando l’attenzione di investitori esperti e nuovi arrivati nel mondo delle crypto.

Questo token sta riscrivendo le regole del gioco, mettendo la sua governance nelle mani della sua comunità attraverso la piattaforma FlockTopia DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) . Grazie all’innovativo sistema Vote-To-Earn, i membri non solo possono partecipare attivamente allo sviluppo del progetto, ma vengono anche premiati in $FLOCK per il loro contributo alle decisioni. Questo meccanismo garantisce che ogni detentore di token abbia la possibilità di influenzare concretamente il futuro della piattaforma, mentre accumula guadagni per la propria partecipazione.

La prevendita di Flockerz, lanciata il 17 settembre, ha già ottenuto un notevole successo, raccogliendo 500.000 dollari in breve tempo. Se la crescita continuerà a questo ritmo, il lancio ufficiale del token, previsto per il primo trimestre del 2025, potrebbe essere anticipato alla fine del 2024.

Questo avvio forte è il frutto di una pianificazione accurata, di una comunità entusiasta e identitaria (viene chiamata “The FLOCK”) e delle caratteristiche innovative del token stesso.

L’obiettivo principale di Flockerz è quello di costruire una delle comunità crypto più potenti e influenti, dove ogni membro possa esprimere la propria opinione e giocare un ruolo determinante nel plasmare il futuro del progetto. $FLOCK è un token di nuova generazione progettato per unire la finanza decentralizzata (DeFi) alla partecipazione della comunità. Basato sul solido protocollo ERC-20, FLOCK offre agli utenti opportunità di staking e ricompense comunitarie, creando un ecosistema in crescita che incoraggia la partecipazione attiva.

Il token $FLOCK, è disponibile anche per l’acquisto con ETH, BNB e Cardano.

FlockTopia DAO elimina l’autorità centrale, affidando le decisioni cruciali direttamente alla comunità. Questa gestione decentralizzata garantisce trasparenza, inclusione e un approccio partecipativo. Inoltre, il sistema Vote-To-Earn rappresenta un’ulteriore innovazione: chi partecipa alle votazioni viene ricompensato in $FLOCK, promuovendo un coinvolgimento costante e un allineamento degli interessi tra la community e il successo del progetto.

Nella distribuzione dei token, il 25% sarà riservato allo staking, permettendo ai detentori di guadagnare reddito passivo e incoraggiando investimenti a lungo termine, rafforzando la stabilità del token. Inoltre, chi partecipa alla prevendita avrà accesso a un’opportunità unica, con il 20% dei token disponibili per i primi investitori, offrendo prospettive di crescita e guadagni man mano che la community si espande.

Flockerz sta rapidamente diventando una piattaforma di riferimento nel panorama delle meme coin, combinando decentralizzazione, ricompense e un forte spirito di comunità, un sistema che esalta la forza che deriva dalla coesione e dalla collaborazione.

Ricompense di staking e reddito passivo

Al centro della proposta di valore di Flockers vi è il suo sistema di ricompense di staking. I possessori di token possono mettere in staking i loro FLOCK per guadagnare un reddito passivo costante. Questo meccanismo incoraggia il possesso di token a lungo termine, stabilizzando il mercato e creando maggior valore per tutti i partecipanti. Al momento l’APY retrocesso è altissimo al 4307%, con oltre 41 milioni di token già messi in staking. Questo valore tenderà a diminuire con l’avanzare della prevendita. La distribuzione delle ricompense in token $FLOCK avverrà a un tasso di 684,93 token $FLOCK per blocco ETH. Le ricompense saranno erogate nell’arco di 2 anni e potranno essere richieste una volta che il claim sarà attivo.

Grazie al modello di governance decentralizzato Flock DAO, i detentori di token possono proporre, votare e implementare cambiamenti. Questo garantisce che il futuro del progetto sia veramente nelle mani della sua comunità, consentendo agli utenti di plasmarne l’evoluzione.

Trasparenza e Sicurezza

Flockers pone grande enfasi su trasparenza e sicurezza, avendo superato audit da parte di SolidProof e Coinsult, per garantire che lo smart contract sia sicuro e robusto.

Guardando al futuro, Flockers ha una roadmap completa, ricca di funzionalità e sviluppi entusiasmanti. Tra questi in primo luogo gli Audit di sicurezza, prima del lancio della prevendita, inizio dell’ascesa del progetto. Sarà prevista in questa prima fase una “Global Flock Squawk”, una campagna di marketing mondiale.

Man mano che la voce si diffonde, più Flockerz si uniscono al volo, facendo crescere la comunità. La partnership con influencer e siti specializzati, nonché la crescita dei suoi seguaci sui social network come X e Telegram, amplificherà il progetto attraendo nuovi investitori.

Nell’ultima fase della roadmap, quella della “grande migrazione” $FLOCK si prepara al lancio sugli exchange e ad affermarsi definitivamente nel mondo delle criptovalute, introducendo anche l’innovativo meccanismo di Vote to Earn, premiando Flockerz per la loro partecipazione e saggezza.

Mentre Flockers continua a guadagnare slancio, si sta affermando come un attore significativo nel mercato delle crypto. Il suo focus sulla comunità, sul valore a lungo termine e sulle soluzioni di staking innovative lo rende un’opzione interessante sia per gli investitori a breve termine che per i detentori a lungo termine.

Conclusione

Con una comunità in crescita, meccanismi innovativi di staking e governance, e una prevendita di successo in pieno svolgimento, Flockers è un token da tenere d’occhio. Ha il potenziale per diventare un attore chiave nel mercato delle criptovalute, non solo grazie alla sua tecnologia, ma grazie al forte accento posto sulla crescita guidata dalla comunità. Per gli investitori in cerca della prossima grande opportunità nel mondo delle crypto, Flockers potrebbe essere lo stormo giusto da seguire.