GERENZANO – L’Energy center villaggio amico e la società sportiva dilettantistica Acqua in movimento presentano la terza edizione del corso di formazione educatore acquatico Acqua in movimento 1°livello, riconosciuto dallo Csen, centro sportivo educativo nazionale (ente di promozione sportiva autorizzato dal Coni), come specialità nel settore nuoto su tutto il territorio nazionale.

Lo scopo del corso è quello di formare nuove figure di “educatore acquatico” attraverso il metodo e l’approccio Acqua in movimento che si basano sul rispetto delle tappe psicofisiche e dei tempi di ogni persona e sull’importanza della relazione acqua – bambino in rapporto alle figure genitoriali. L’educatore acquatico, grazie alle conoscenze di fisiologia, pedagogia, tecnica dell’acquaticità e subacquaticità, si propone come un competente mediatore tra l’ambiente acquatico e la famiglia in acqua.

Un’importante novità introdotta quest’anno è l’opportunità di incontrare i docenti, domenica 6 ottobre, e provare un’esperienza diretta in acqua. Un confronto con gli esperti del settore e la partecipazione a sessioni pratiche per provare in anteprima cosa vuol dire lavorare come educatore acquatico. Il programma del corso si struttura in 60 ore di formazione pratica e 60 ore di tirocinio assistito e guidato presso la piscina dell’Energy center villaggio amico; 30 ore di tirocinio facoltativo; 6 incontri online; 6 incontri in presenza; video lezioni di approfondimento, argomenti del corso: il ruolo dell’educatore acquatico, l’acquaticità neonatale e nella primissima infanzia, le relazioni con la famiglia e l’approccio multisensoriale in acqua. La tesina finale e l’esame conclusivo completano il percorso, al termine del quale gli educatori acquatici potranno essere inseriti negli elenchi dei tecnici nazionali e diploma nazionale dello Csen.

Tra i docenti del corso: Eleonora Pisoni, educatrice acquatica e ideatrice del metodo Acqua in movimento e Anna Carabelli, educatrice acquatica e terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, entrambe già presenti nello staff della piscina Energy center villaggio amico.

“Al centro dell’innovativa metodologia Acqua in Movimento® adottata dal nostro team di lavoro di educatori acquatici c’è l’identità e la storia di ogni persona che viene accolta e accompagnata a qualsiasi età a fare un’esperienza personale attraverso il movimento, il gioco e la creatività. – spiega Eleonora Pisoni – I professionisti attivano un rapporto empatico fondato sulla relazione, l’ascolto e la fiducia anche grazie alla dimensione “liquida” che li avvolge. Si tratta di una nuova e unica opportunità didattica e professionale riconosciuta in tutta Italia, aperta anche e ai genitori che vogliono conoscere l’acqua più in profondità e utilizzarla come mezzo educativo con i propri figli. I genitori hanno un ruolo importante per l’educazione e per la sicurezza acquatica dei loro bambini, dai primi bagnetti, alla piscina, alla prima scoperta del mare. Un genitore in acqua con il proprio bambino, deve sempre sapere cosa fare e questo corso è uno strumento molto utile allo scopo”.

“Il successo riscosso dalle precedenti edizioni del corso ha confermato la validità del metodo adottato da anni nella nostra piscina, il cui riconoscimento da parte dello Csen a livello nazionale rappresenta un valore aggiunto. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Forti dell’esperienza nella relazione tra il bambino, l’adulto, l’anziano, il disabile e l’ambiente acquatico, siamo fieri di essere diventati un punto di riferimento per i professionisti di tutta Italia e un modello per la formazione educativa in ambito acquatico, un’occasione professionalizzante. Lo studio e la ricerca ha portato il nostro centro a investire sempre più sui nostri operatori i quali hanno il compito di prendersi cura di tutti gli utenti con attenzione, gentilezza e competenza, l’acqua va saputa usare”.

Date del corso

Formazione in presenza:

Sabato 26 ottobre 9 – 18

Domenica 27 ottobre 9 – 18

Sabato 30 novembre 9 – 18

Domenica 1 dicembre 9 – 18

Sabato 25 gennaio 9 – 18

Domenica 26 gennaio maggio 9 – 18

Formazione online:

Martedì 5 novembre 20:30 – 22:30

Martedì 19 novembre 20:30 – 22:30

Martedì 10 dicembre 20:30 – 22:30

Martedì 14 gennaio 20:30 – 22:30

Martedì 28 gennaio 20:30 – 22:30

Martedì 11 febbraio 20:30 – 22:30

Esame finale 22 e/o 23 febbraio 2025 (orario e modalità da definire).