SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, seguiti da un graduale miglioramento che porterà a cieli sereni in serata. Non sono previste ulteriori precipitazioni nelle prossime ore. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima sarà di 15°C, con lo zero termico a 3032 metri. I venti saranno moderati da Est-Sudest al mattino e deboli da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Per maggiori dettagli, consulta 3BMeteo. Sono previste allerte meteo per pioggia.

La depressione atmosferica, che ha causato il maltempo residuo del mattino, si allontana, permettendo l’ingresso di aria più secca che porterà a un graduale rasserenamento. Al mattino, su gran parte delle pianure e delle zone prealpine, i cieli saranno molto nuvolosi con piogge e temporali, seguiti da un’attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La serata sarà caratterizzata da schiarite, con un miglioramento che interesserà anche le aree montane e alpine.

