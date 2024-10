Groane

MISINTO – “Nonostante le rassicurazioni dell’Amministrazione Comunale sulle condizioni del plesso scolastico di via Mazzini restano precarie”.

Inizia così la nota della civica Insieme per Misinto che racconta: “Stamattina (giovedì 10 ottobre) prima dell’inizio delle lezioni, i genitori degli alunni collocati nelle aule del secondo piano hanno ricevuto una comunicazione urgente dove si suggeriva loro di non portare i figli a scuola visto che nelle sezioni interessate continuava a piovere.

Il personale scolastico, a cui vanno i nostri ringraziamenti, si è reso comunque disponibile ad accogliere gli alunni che si sono presentati, permettendo loro di svolgere l’attività didattica divisi per classi in cui non ha piovuto”.

