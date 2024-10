news

Le famiglie del Nord Italia sono tra quelle più colpite dagli effetti dell’inflazione. A metterlo in evidenza è l’Unione Nazionale Consumatori che, nell’ultima top 10 delle città più care d’Italia diffusa a giugno 2024, ha evidenziato come ben 8 posizioni siano occupate da capoluoghi di regione o comuni con più di 150 mila abitanti appartenenti all’area settentrionale del Paese.

Questo scenario sta portando sempre più consumatori a valutare strategie per risparmiare, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette spese fisse. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche i costi da sostenere per le polizze auto e moto, in particolare per quello che riguarda i prezzi medi delle garanzie accessorie.

Stando a uno studio condotto dal portale di comparazione Facile.it, infatti, tra il primo aprile e il 30 giugno 2023 e lo stesso periodo del 2024 è aumentato il prezzo medio di diverse garanzie accessorie nel Nord Italia.

I prezzi medi delle garanzie accessorie alla RCA nel Nord Italia

Per quanto riguarda le garanzie accessorie alla polizza RC Auto nel Nord Italia, in base ai dati di Facile.it un aumento rilevante ha interessato la copertura kasko. Questa garanzia era acquistabile lo scorso anno a un prezzo medio di 1.199,61 euro, mentre oggi bisogna spendere in media 1.394,22 euro, circa 163 euro in meno in confronto alla media nazionale. Ha avuto un incremento significativo anche la garanzia eventi atmosferici, il cui prezzo medio è salito da 156,40 euro nel secondo trimestre 2023 agli attuali 297,59 euro, un valore superiore di 98 euro rispetto alla media italiana.

Anche la mini kasko ha registrato un aumento di 25 euro nell’ultimo anno, passando da 225 euro a 251,28 euro, una tariffa leggermente inferiore alla media nazionale. La garanzia accessoria atti vandalici, invece, ha subito un incremento di 72 euro tra il 2023 e il 2024, salendo da 190,83 euro a 263,82 euro, circa 17 euro in più rispetto alla media dei prezzi in Italia. La copertura assicurativa furto e incendio ha seguito questa tendenza, con un prezzo medio di 145,15 euro nel Nord in confronto ai 128,01 euro dello scorso anno, ma 26 euro in meno della media italiana.

Altre garanzie accessorie alla RCA hanno avuto invece aumenti più contenuti o dei ribassi. Si tratta ad esempio della copertura assistenza stradale che oggi costa in media 27,39 euro al Nord Italia (l’importo medio nel secondo trimestre 2023 era di 25 euro mentre la media nazionale è di quasi 27 euro), oppure la garanzia infortuni del conducente acquistabile a un prezzo medio di 37,29 euro (era di 35 euro lo scorso anno). Hanno mantenuto un costo invariato e in linea con il resto del Paese le garanzie accessorie rinuncia alla rivalsa (15,68 euro), sospensione della polizza (13,45 euro) e tutela legale (16,64 euro).

I prezzi medi delle garanzie accessorie alla RC Moto nel Nord Italia

Anche l’andamento dei prezzi delle garanzie accessorie alla polizza RC Moto nel Nord Italia ha mostrato diversi rincari. Tra questi, il costo della copertura eventi atmosferici per le moto è arrivato a 331,69 euro, 175 euro in più rispetto all’anno passato e 133 euro in più in confronto alla media nazionale. Un rincaro importante ha interessato anche chi desidera tutelarsi in caso di furto e incendio della propria due ruote, una garanzia molto richiesta che oggi costa in media 270,07 euro al Nord rispetto ai 202,94 euro del 2023 e ai 252,86 euro della media italiana.

Il costo medio ha raggiunto i 276,17 euro per la kasko collisione, un valore superiore di 64 euro al prezzo medio dello scorso anno ma più basso di 39 euro della media nazionale. Servono inoltre 38 euro in più per acquistare la garanzia atti vandalici per una moto, una garanzia accessoria che al Nord ha un prezzo medio di 137,03 euro in confronto ai 98 euro del 2023, tuttavia meno della media in Italia pari a 147,06 euro. Buone notizie invece per la forte riduzione di prezzo della garanzia kasko totale, una copertura che oggi si può acquistare pagando in media 440,57 euro mentre lo scorso anno si spendevano 815,81 euro (la media nazionale è di 478,56 euro).

Come scegliere una polizza auto e moto conveniente e affidabile

I dati dell’analisi di Facile.it sui prezzi delle garanzie accessorie alla polizza auto e moto mostrano quanto sia importante scegliere in modo consapevole un’assicurazione conveniente e affidabile.

Per farlo, al giorno d’oggi conviene innanzitutto preferire le assicurazioni online, grazie ai numerosi vantaggi che sono in grado di offrire in termini di semplicità di attivazione e gestione, competitività del prezzo e personalizzazione, caratteristiche essenziali per beneficiare di una polizza comoda, economica ed efficiente.

Per individuare le soluzioni più interessanti, è importante informarsi bene sui costi assicurativi e le offerte del mercato, per sapere quando una polizza ha realmente un prezzo vantaggioso e scoprire tutte le opportunità disponibili per ottimizzare la spesa. Un modo semplice per farlo è affidarsi proprio a Facile.it, che trova la miglior assicurazione online per te in pochi click, a fronte di un servizio del tutto gratuito.

In fase di valutazione, oltre all’entità del premio è importante analizzare attentamente anche altri aspetti, come franchigie e massimali, nonché la possibilità di sospendere temporaneamente la polizza oppure procedere al pagamento a rate.

Naturalmente, è importante scegliere solo le garanzie effettivamente in linea con le proprie necessità, per usufruire di una polizza auto o moto completa ma economicamente sostenibile, selezionando le coperture opzionali in base all’esperienza del conducente, alle abitudini di guida e al tipo di veicolo da assicurare.