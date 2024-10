Città

SARONNO – Nei giorni scorsi Focris ha avuto l’opportunità di approfondire tematiche fondamentali legate all’invecchiamento e alla demenza, nell’ambito del mese dedicato alla malattia di Alzheimer, grazie alla collaborazione con una classe del liceo Prealpi di Saronno. Il progetto è stato possibile grazie alla disponibilità della professoressa Chiara Silva, che ha coordinato questo importante scambio educativo tra gli studenti e gli operatori della struttura.

Il percorso si è articolato in due momenti distinti ma complementari. Il 23 settembre alcuni operatori di Focris hanno incontrato i ragazzi direttamente a scuola, assumendo il ruolo di docenti per una lezione interattiva: gli studenti hanno potuto acquisire una prima comprensione teorica delle problematiche legate all’invecchiamento e all’Alzheimer, esplorando le sfide affrontate quotidianamente da chi convive con queste condizioni.

Il 25 settembre i ragazzi del liceo hanno ricambiato la visita, trascorrendo una mattinata nella rsa. In questa occasione, hanno affiancato un gruppo di ospiti della struttura, partecipando alle attività educative proposte nel salone polivalente. Durante questa esperienza pratica, gli studenti hanno avuto l’opportunità di comprendere il valore del contatto umano, scoprendo quanto un sorriso o un’interazione fisica possano fare la differenza. Attraverso esperienze operative manuali, attività sensoriali e, per alcuni, la pet therapy, i ragazzi hanno sperimentato direttamente come la connessione con gli altri, anche nei contesti più delicati, possa creare momenti di benessere e gioia.

“Siamo convinti che scommettere sul tessuto giovanile sia il modo migliore per raccontare come le persone e la malattia non siano la stessa cosa” spiegano da Focris. L’iniziativa ha voluto mostrare che, nonostante la presenza della malattia, esiste sempre un’area di intervento funzionale, uno spazio in cui si può intervenire per migliorare la qualità della vita delle persone.

Questa esperienza ha arricchito non solo gli studenti, che hanno potuto vedere da vicino la realtà di una rsa, ma anche gli ospiti della struttura, che hanno apprezzato la compagnia e l’energia dei giovani. Un esempio virtuoso di scambio intergenerazionale, che evidenzia l’importanza del coinvolgimento dei giovani nelle tematiche legate alla cura e all’assistenza delle persone anziane e fragili.

