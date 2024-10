Eventi

SARONNO – Il prossimo weekend, il 12 e 13 ottobre, Saronno ospiterà la quarantasettesima mostra micologica, organizzata dall’associazione Micologica Bresadola Aps, gruppo Ceriani di Saronno. L’evento si terrà nella sede dell’Unitre di Saronno, in via San Giuseppe, 36, con il patrocinio della Città di Saronno.

La mostra rappresenta un’occasione per gli amanti della natura e in particolare dei funghi. L’evento offrirà un’ampia esposizione di diverse specie di funghi, accompagnata da consulenza micologica, dove gli esperti saranno a disposizione per rispondere a domande e fornire consigli. Uno dei funghi protagonisti dell’esposizione sarà il boletus aestivalis, noto comunemente come porcino d’estate, una prelibatezza molto apprezzata nelle cucine italiane e nei boschi.

La mostra sarà aperta sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30 e domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19.

(foto archivio)

