SARONNO – Una scelta fatta non bloccare l’attività dell’Amministrazione e per ridurre al minimo i tempi “morti” legati alla presenza di una maggioranza senza numeri per convocare il consiglio comunale. Così l’opposizione di Saronno, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Obiettivo Saronno, illustra la presentazione stamattina, giovedì 10 ottobre, di una mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi.

A protocollare la lettera c’era un delegato per ogni forza politica: Gianpietro Guaglianone, Angelo Veronesi, Agostino De Marco e Luca Davide. E del resto in calce ci sono le firme di tutti gli esponenti dell’opposizione centrodestra e Obiettivo Saronno. Il testo è sintetico e chiaro: “Il sindaco ha perso la maggioranza in consiglio comunale e non è più possibile approvare un bilancio come capitato il 26 ed il 30 settembre 2024. A Saronno non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancanza di una maggioranza in consiglio comunale. Il Comune si trova in una situazione di stallo in cui non è possibile prevedere una effettiva ed efficace attività amministrativa per evitare il perdurare della presente situazione di stallo, con spirito di responsabilità e abnegazione, affinché si possa tornare velocemente alle urne entro la primavera per eleggere un nuovo sindaco ed una nuova maggioranza”.

E adesso?

La mozione approderà in consiglio comunale: l’assemblea dovrà essere convocata dopo un minimo di 10 giorni e prima di 30. Per essere approvata, e quindi far cadere l’Amministrazione, ha bisogno di essere vota, con voto palese, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri quindi 13 voti. Sono 11 i firmatari che naturalmente voteranno a favore (5 Lega, 4 Obiettivo Saronno, 1 FdI, 1 Fi) e sono 1o gli esponenti della maggioranza che voteranno verosimilmente contro (5 Pd, 2 Tu@, 1 Con Saronno, 3 Saronno civica) decisivi saranno quindi i voti dei due indipendenti Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo che per far cadere il sindaco dovranno essere presenti e votare a favore.

