SARONNO – E’ indirizzata al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, al segretario comunale e al sindaco Augusto Airoldi la mozione di sfiducia presentata stamattina, giovedì 10 ottobre, in Municipio dalle opposizioni.

Ecco il testo integrale

Oggetto: Mozione di sfiducia al sindaco secondo l’art. 52 comma 2 del T.U.E.L. (D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267)

La mozione di sfiducia al sindaco è sottoscritta dai due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco come previsto dall’art. 52 comma 2 del T.U.E.L. .

Come previsto dall’art 52 comma 2 del T.U.E.L. la mozione di sfiducia è motivata come segue:

il sindaco ha perso la maggioranza in consiglio comunale e non è più possibile approvare un bilancio come capitato il 26 ed il 30 settembre 2024;

non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancanza di una maggioranza in consiglio comunale;

il Comune di Saronno si trova in una situazione di stallo in cui non è possibile prevedere una effettiva ed efficace attività amministrativa;

per evitare il perdurare della presente situazione di stallo, con spirito di responsabilità e abnegazione, affinché si possa tornare velocemente alle urne entro la primavera per eleggere un nuovo sindaco ed una nuova maggioranza.

