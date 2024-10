Città

SARONNO – Stracci stesi sotto i secchi per la prima parte dell’atrio: la pioggia di martedì ha mostrato ancora una volta i problemi della struttura di piazza Repubblica che ospita il palazzo comunale.

I problemi dell’edificio, ex centro commerciale Penny riconvertito a palazzo comunale, durano da anni e l’impegno delle diverse Amministrazione sono riusciti a tamponali anche se il passare del tempo non aiuta certo la gestione di un edificio datato quanto “vissuto”.

Negli ultimi mesi a tenere banco sono stati i problemi di infiltrazioni: nel 2023 la situazione era diventata talmente critica che la struttura era stata chiusura al pubblico e che alcuni pesciolini di carta erano comparsi nei punti critici per ricordare la frequente presenza d’acqua. Proprio per rispondere a questa difficile situazione l’Amministrazione ha realizzato degli interventi su vano ascensore e lucernari che hanno dato buoni risultati ma come detto nella struttura le criticità sono tante.

Anche a fronte dell’ultimo problema di “acqua dal soffitto” l’assessore si è subito mobilitata: “Abbiamo fatto un sopralluogo dopo le infiltrazioni di acqua di martedì nel Municipio dovute alla piogge intense e continue e al forte vento”.

Gli interventi realizzati negli ultimi mesi hanno tenuto: “Non risultano problemi dal lucernario nè dalla copertura del vano ascensori, che sono stati oggetto di importanti interventi a partire dallo scorso novembre. L’acqua proviene dalla copertura piana dell’edificio, che ospita il parcheggio per i dipendenti comunali. Con il passare degli anni e il continuo via vai delle auto la pavimentazione in autobloccanti non è più nella condizione ottimale, la guaina sottostante non è più integra e non sono quindi sufficienti interventi puntuali di sistemazione. Occorre quindi affrontare un intervento diverso che riguarda l’intera copertura”.

