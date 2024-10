Eventi

SOLARO – Torna sabato 19 e domenica 20 ottobre il salone dell’orientamento per studenti della scuola secondaria di primo grado “Scuola vo’ cercando”.

Giunta alla sua 19esima edizione, l’iniziativa che agevola l’incontro tra i ragazzi e gli istituti del territorio sarà ospitata dalle sale del Maps in via Drizza 20(Solaro) e si articola in due diversi momenti: la presentazione di sabato pomeriggio alle 15.30 e poi l’esposizione degli stand informativi delle scuole che hanno deciso di aderire nella giornata di domenica, dalle 10 alle 18.

Individuare il corso di studi appropriato per i figli è uno dei momenti più impegnativi per una famiglia. Per questo motivo studenti e genitori non devono essere lasciati soli davanti ad una scelta complessa che condizionerà il cammino di formazione e di crescita degli studenti. Per agevolare questo percorso il comune di Solaro organizza da 19 anni Scuola vo’ cercando. Come sempre il salone sarà preceduto da un incontro informativo rivolto ai genitori e da una sezione del sito comunale aperta a tutte le informazioni sugli istituti che hanno aderito al progetto.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Da anni come comune, grazie all’impegno degli uffici e del nostro servizio Informagiovani/Informafamiglie, oltre che alla collaborazione degli istituti del territorio, riusciamo ad ospitare a Solaro l’incontro tra gli studenti e l’offerta formativa di tante scuole superiori. Quest’anno si svolgerà al Maps, che ringrazio per la disponibilità, e speriamo di riuscire ad accogliere come sempre tantissimi ragazzi e ragazze per agevolare il momento di una scelta consapevole rispetto al proprio percorso di studi“.

(foto d’archivio)

