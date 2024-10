Sport

SARONNO – Dal 4 al 6 ottobre la cittadina di Visp, situata nel Cantone Vallese, è stata il palcoscenico di una competizione equestre di alto livello che ha visto la partecipazione di 52 concorrenti provenienti da otto nazioni europee. Nella graziosa fattoria La Gentinetta si sono svolte le gare che hanno visto Polonia, Finlandia e Turchia contendersi la vittoria del gruppo A della competizione europea a squadre egp 2024.

Competizione Individuale

Tra i giovani talenti della categoria young rider, Silvia Fagioli e Giacomo Grego della Francesina di Saronno hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il settimo posto. Per Silvia si tratta del primo podio in una gara internazionale, realizzando anche la sua migliore prestazione personale nella gara Tower 90. Va sottolineata la costanza di risultati di Silvia nei tre giorni di gara con un secondo, terzo e quarto posto nelle discipline Hunt, Raid 233 e Tower 90 lasciandosi alle spalle in graduatoria alcuni dei migliori arcieri a livello europeo. Nella categoria senior, l’arciere in forza alla Francesina di Saronno, Alessandro de Santis, si è piazzato

all’undicesimo posto della classifica, registrando la sua migliore prestazione personale nella gara Raid 233.

Competizione a Squadre

La squadra polacca ha ottenuto il successo, e succede nell’albo d’oro della competizione alla Turchia. La Finlandia ha conquistato un meritatissimo secondo posto, mentre la compagine turca ha completato il podio con una prestazione di alto livello, non sufficiente per scalare la classifica e confermare il successo 2023. Grande soddisfazione per Frederik Durand, allenatore dei tre arcieri del team La Francesina di Saronno: grazie a questi risultati gli atleti potranno migliorare la propria posizione nelle classifiche mondiali di questo

entusiasmante sport.