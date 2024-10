Cronaca

UBOLDO – E’ di due anziani feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all 17.50 in via San Martino nella zona centrale di Uboldo, nelle vicinanze della chiesa parrochiale.

Sul posto con i carabinieri della Compagnia di Saronnos ono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Rovellasca, ed anche l’auto-infermieristica attivate per un investimento pedone. Due sono state infine le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una donna di 78 anni ed un uomo di 80 anni; non risultato in pericolo di vita e sono stati portati all’ospedale di Legnano per le cure del caso.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi de sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

