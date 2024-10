Città

SARONNO – Riceviamo l’intervento di Pierluigi Gilli presidente del consiglio comunale in merito all’aggressione ai due agenti della polizia locale.

Oggi (giovedì 10 ottobre ndr) aggrediti anche gli Agenti di Polizia Locale, in servizio nei pressi della stazione centrale, impegnati a sventare un furto e ad eseguire controlli.

Non si può non essere vicini, grati e solidali ai NOSTRI Agenti, che svolgono un servizio difficile e pericoloso per proteggere la città ed i nostri concittadini.

Questo episodio è emblematico della necessità di un intervento vero, concreto, reale, efficace dello Stato nelle sue articolazioni per garantire l’ordine e la sicurezza anche a Saronno. Su pressante insistenza del Sindaco Airoldi, iI Sig. Prefetto, resosi conto della nostra difficile situazione, un anno fa, ha chiesto a Roma e dichiarato improcrastinabile l’attivazione di una sede fissa della Polizia Ferroviaria nella nostra stazione. Il Ministero degli Interni (con tutto che il Ministro Piantedosi è di mestiere, in quanto Prefetto per lustri) non ha dato alcun riscontro; eppure a Saronno passano 660 treni al giorno e circa 30.000 passeggeri.

Le Autorità centrali, così garrule quando si tratta di fare propaganda, nel nostro caso tacciono. Non è pensabile che la Polizia Locale, ausiliaria dei benemeriti Carabinieri, possa “sostituirsi” allo Stato. Di ciò dovrebbe occuparsi, come un sol uomo e senza inutili distinguo, il Consiglio Comunale. Lo auspico, perché ormai a Saronno, come purtroppo in tutta Italia (basti seguire un qualsiasi telegiornale), l’ordine pubblico, non solo la sicurezza, stanno pericolosamente approssimandosi al punto di non ritorno. A Roma, al Viminale, è ora che si sveglino!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti