Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – E’ tornato l’incubo bocconi avvelenati a Caronno. L’allerta arriva sui social da uno studio veterinario corso in aiuto di una famiglia che molto attenta è riuscita ad intercettarli.

“Sono state rinvenute – spiega il personale – delle esche in un giardino privato a Caronno Pertusella, in via S. Margherita. L’indagine tossicologica effettuata dall’Istituto Zooprofilattico ne ha confermato la natura tossica (rodenticida)”.

Si tratta di una sostanza “potenzialmente mortale” anche per gli animali domestici. L’invito per tutti i proprietari di 4 zampa è quello di “prestare massima attenzione a qualsiasi cosa possano ingerire gli animali sia in giardino sia nel corso delle passeggiate all’esterno”.

(foto condivisa sui social)

