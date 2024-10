Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese, fresca dell’importante vittoria in campionato contro il Pavia nella partita disputata durante la prima domenica di ottobre, ha ufficializzato le variazioni di calendario confermate dalla Lega Nazionale Dilettanti riguardo le due partite che avranno come avversari la Lentatese e la Robbio.

I due match, validi rispettivamente per la settima e l’ottava giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, si disputeranno alle 15.30 di sabato 19 ottobre e alle 20.30 di mercoledì 23 ottobre allo stadio comunale di Caronno Pertusella. La Caronnese, dunque, dopo la partita che si disputerà domenica in trasferta con la Sestese, scenderà in campo due volte consecutive nel proprio stadio.

(foto da archivio)