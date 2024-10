Calcio

LEGNANO- Nella giornata di ieri è avvenuto l’atteso cambio di proprietà in casa Legnano con il rescaldinese Sergio Zoppi, che prende in mano la società al posto di Enea Benedetto.

Il comunicato del club

Inizia una nuova era per i lilla. Sergio Zoppi, imprenditore di Rescaldina, è il nuovo Presidente e azionista dell’A.C. Legnano SSDR. Il closing è avvenuto oggi presso lo Studio Notarile Bertelli di Milano, con il trasferimento del 100% delle quote da Enea Benedetto, ex Presidente.

Il management sportivo della società rimarrà invariato, garantendo così continuità nella gestione tecnica e operativa della squadra, ma la nuova proprietà ha già delineato i suoi obiettivi: rafforzare la squadra per portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano. Con la nuova proprietà potranno crearsi anche le condizioni per l’arrivo di alcuni giocatori di talento per rinforzare la rosa della prima squadra. Ad assistere Zoppi e Benedetto, lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Pipitone di Palermo e lo Studio Legale dell’Avv. Filippo Marioni di Pavia, i quali hanno operato in sinergia permettendo il dissequestro delle quote dell’AC Legnano.