Città

SARONNO/SARONNESE – Il secondo fine settimana di ottobre propone tanti appuntamenti variegati: dal concerto in occasione della Festa del Trasporto a Saronno, a una lettura speciale dedicata alla Festa dei nonni a Misinto, fino alla mostra in Casa Morandi in occasione della salute mentale.

Venerdì 11 ottobre

SARONNO – Alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta di via I maggio, ultimo appuntamento con la “Festa della Filosofia” con Piergiorgio Odifreddi. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Sabato 12 ottobre

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca civica di via Magenta 106, lettura e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura dell’associazione Il Baule delle Storie. Iscrizione obbligatoria al numero 029667101.

MISINTO – Alle 10.30, alla biblioteca di piazza Pietro Mosca 9 e in occasione della “Festa dei Nonni”, letture speciali a tema. Prenotazione all’e-mail [email protected].

MILANO – Nella cornice storica di Palazzo Reale in piazza Duomo è possibile visitare la mostra “Munch. Il grido interiore”. Dettagli al sito internet www.palazzorealemilano.it.

SARONNO – Alle 16, alla sede della Cooperativa Saronno di via Pietro Micca 17, il Masci propone l’incontro “Palestina e Israele – esperienze e appunti di viaggio” con il professor Giorgio Tavani. Informazioni al numero 3405703441.

SARONNO – Alle 16.30, alla chiesa di san Francesco e in occasione della Festa del Trasporto del Crocifisso, concerto con Fabio Taruschio al flaudio, il soprano Silvia Martinelli e Andrea Trovato all’organo. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti, info al sito www.giuliomercati.it.

CISLAGO – Alle 21, in villa Isacchi di via Magenta 128, concerto “Silenzio, silenzio – Un percorso musicale all’infinito” con Mauro Ravelli al pianoforte con musica di Bach, Castaldi, Cage. Informazioni al sito internet www.associazioneculturalericercare.it.

Domenica 13 ottobre

SARONNO – Dalle 10 alle 19, in piazza Matteotti, “Cultureinfesta X Futurinclusion”con un ricco programma: inaugurazione edificio X2, food truck dal mondo, mercatino hobbisti, lavoratori per bambini, esibizioni, spettacoli. Informazioni su www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Intensa-mente”, alla sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario 2, organizzata da Asvap4 Odv, CLS Sun Chi e il ClanDestino in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Informazioni al numero 3473722283.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito