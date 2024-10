Cronaca

GERENZANO – A raccontare l’accaduto l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di mettere in allerta l’intera comunità contro le truffe porta a porta.

“Nella giornata odierna (ieri ndr) si è verificata una truffa ai danni di un nostro concittadino nella zona di via Don Sturzo/Inglesina/F.lli Ghirimoldi, nella propria abitazione: finti tecnici della società Alfa Acquedotto si sono presentati raggirando i nostri concittadini e rubando preziosi”

Da qui l’appello del Comune: “Ricordiamo di non aprire mai la porta agli sconosciuti e avvisiamo subito parenti, amici o vicini. In caso di episodi sospetti contattiamo immediatamente la Polizia Locale allo 0296399128, cell.3473615414, oppure le Forze dell’Ordine al Numero Unico per le Emergenze 112 (Carabinieri, Polizia, Ambulanza, Vigili del Fuoco, ecc), oppure la Caserma Carabinieri di Cislago allo 0296382263, o la Caserma Carabinieri di Saronno allo 0296367000″.

Su questo tema negli ultimi mesi anche un invito di Alfa, società che gestisce la rete idrica in merito alle truffe porta a porta https://www.alfanotizie.it/alfa-e-i-consigli-anti-truffa/

