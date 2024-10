Città

SARONNO – Per l‘intensa pioggia si sono allagati il posteggio di via Don Volpi ed anche l’atrio del palazzo comunale di piazza Repubblica, a Saronno. Un albero è invece caduto su due auto in sosta alla Manera di Lomazzo

E’ di due anziani feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all 17.50 in via San Martino nella zona centrale di Uboldo, nelle vicinanze della chiesa parrochiale.

Domenica 13 ottobre Cislago si prepara ad accogliere la tradizionale Festa d’Autunno, organizzata dalla Pro loco Cislago con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’evento si svolgerà in piazza Toti, promettendo una giornata ricca di cultura, gastronomia e intrattenimento per grandi e piccini. La festa avrà un forte richiamo alla storia locale, con la partecipazione degli agricoltori che presenteranno i loro prodotti freschi, la teca didattica dell’apicoltore e il miele locale.

11102024