SARONNO – Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, senza precipitazioni previste. Le temperature saranno gradevoli, con una massima di 21°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2523 metri. I venti al mattino saranno moderati e provenienti da Nord, mentre nel pomeriggio saranno deboli e soffieranno da Sudest. Per maggiori dettagli, visita 3BMeteo. Nessuna allerta meteo è presente.

Un campo di alta pressione si estende sulla regione, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Sulle pianure, il cielo sarà limpido per gran parte della giornata, con la possibile presenza di qualche banco di nebbia al mattino. Le zone prealpine vedranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nelle aree alpine, la copertura nuvolosa aumenterà a partire dal pomeriggio. Lo zero termico si manterrà intorno ai 2350 metri, e i venti saranno deboli da sud-est.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.