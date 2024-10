news

Bitcoin sta lentamente prendendo il posto dell’oro come copertura contro l’incertezza economica. Un passaggio lento ma che potrebbe prendere alla sprovvista gli investitori che stanno valutando quale dei due asset sia effettivamente quello più affidabile. Alla luce dei recenti cambiamenti nella politica monetaria della Federal Reserve e delle misura di stimolo economico della Cina, è un punto su cui interrogarsi.

Vale la pena aggiungere che entrambi gli asset hanno indubbiamente dei vantaggi. Guardando a Bitcoin possiamo vedere un potenziale di rendimento molto più alto, mentre invece se si guarda all’oro, non è possibile escludere il senso di stabilità che il metallo prezioso è in grado di garantire. La decisione finale, quando la palla è nelle mani degli investitori, è data dalla propria tolleranza al rischio e dagli obiettivi dell’investimento.

L’opinione del CIO di Bitwise

Secondo il CIO di Bitwise, Matthew Hougan, Bitcoin e oro sono entrambe coperture degne di nota, perché operano indipendentemente dal controllo governativo. Ha affermato: “Jerome Powell può stampare tutti i dollari che vuole, ma non può creare più oro né cambiare il limite di offerta di Bitcoin, fissato a 21 milioni”.

Hougan ha inoltre spiegato che, pur essendo entrambi gli asset interessanti, ci sono differenze significative. Ha evidenziato che Bitcoin offre maggiore flessibilità grazie alla sua facilità di trasferimento e conservazione, sebbene sia caratterizzato da una maggiore volatilità. L’oro, invece, è più stabile ma meno versatile. “Bitcoin è meno consolidato e più volatile rispetto all’oro, ma è anche più facile da inviare, conservare e dividere” ha spiegato.

Nella sua analisi, Hougan ha citato i dati di Bitwise che mostrano come l’aggiunta anche di una piccola percentuale di Bitcoin a un portafoglio tradizionale 60/40, potrebbe aumentare i rendimenti con un leggero aumento del rischio. Allocando il 2,5% in Bitcoin, è possibile migliorare i rendimenti del portafoglio di 50 punti percentuale, aumentando solo leggermente la volatilità.

L’oro, invece, ha un impatto minimo sui rendimenti, ma riduce efficacemente il rischio del portafoglio. Hougan ha consigliato agli investitori di basare le decisioni sulla tolleranza al rischio. Se si cercano rendimenti alti, allora è bene puntare su Bitcoin ma ben consci della sua volatilità. Al contrario, chi dà priorità alla stabilità, può trovare nell’oro la misura migliore per il proprio portafoglio.

La terza strada: meme coin in presale

Se esistessero solo Bitcoin e oro come investimenti possibili, allora sarebbe tutto più semplice. Tuttavia c’è una terza strada che gli investitori e soprattutto gli amanti delle criptovalute possono prendere in considerazione. Si tratta delle meme coin in prevendita. Ma quali sono i loro vantaggi? Innanzitutto, essendo progetti in presale, permettono di acquistare token che non sono stati ancora quotati sugli exchange. Pertanto, il loro prezzo è ancora molto basso.

Tenendo conto di ciò, è possibile scambiarne una gran quantità spendendo poco, per poi ottenere potenziali guadagni al momento del listing su CEX e DEX, quando la richiesta, in base al progetto, potrebbe aumentare esponenzialmente. Il fattore cruciale, in questo frangente, è scegliere attentamente il progetto dal potenziale più alto, per assicurarsi in questo modo un ritorno sul breve o anche lungo periodo.

Flockerz: la meme coin del popolo

Uno dei progetti più recenti che sta già acquisendo trazione, è Flockerz, che ha raggiunto 500.000 dollari in finanziamenti. Definita anche la “meme coin del popolo”, si tratta di un nuovo token che punta a offrire ricompense per la partecipazione in maniera democratica al futuro del progetto.

In sostanza, i detentori del token FLOCK, acquistabile in questo momento al prezzo di 0,0057012$, potranno votare attivamente per stabilire la direzione che il progetto prenderà. Un modo democratico che permette a tutti gli investitori di avere voce in capitolo e partecipare attivamente, ricevendo anche ricompense per questa loro interazione. Infatti, Flockerz lancia il sistema “Vote-to-Earn”, un nuovo metodo che va ad aggiungersi ai già popolarissimi Play-to-Earn e Share-to-Earn.

Flockerz è un progetto sicuro, con ben due audit eseguiti da SolidProof e Coinsult, garantendo così una maggior tranquillità di investimento da parte dei trader che vogliono partecipare al lancio di questa nuova meme coin. Piazzando i propri FLOCK in staking, inoltre, sarà possibile ottenere ritorni con APY superiore al 3000%.