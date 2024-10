Il prezzo di Neiro su Ethereum (NEIRO) ha superato una linea di tendenza discendente che durava da settimane, portando a un rally del 50% lunedì.

Oggi NEIRO ha toccato un nuovo massimo storico, arrivando a $0,00158 e raggiungendo una capitalizzazione di mercato di $660 milioni. Anche il volume delle ultime 24 ore è esploso, aumentando di oltre il 350% fino a $1 miliardo, con la maggior parte delle transazioni provenienti da Binance.

Le ultime previsioni indicano che il valore di NEIRO potrebbe salire tra i $750 milioni e $1 miliardo. Tuttavia, c’è sempre più dibattito se sia davvero la miglior meme coin da comprare ora, visto il gran numero di alternative disponibili.

I grandi investitori, ovvero le balene, sembrano puntare con convinzione su progetti con capitalizzazione più elevata come Pepe, Popcat e Dogwifhat. Anche i progetti più piccoli come Moo Deng, Crypto All-Stars e Pepe Unchained stanno attirando molta attenzione grazie al loro elevato potenziale di crescita.

Dopo la sua inaspettata quotazione su Binance, il prezzo di First Neiro su Ethereum è aumentato di oltre il 3500% in poco più di una settimana, passando da $15 milioni a una capitalizzazione di $535 milioni.

Da allora è iniziato un andamento di consolidamento, creando una linea di tendenza discendente che è durata per diverse settimane.

NEIRO ha superato questa linea di tendenza domenica sera, innescando un’esplosiva crescita del 50%.

Con un RSI giornaliero (Indice di Forza Relativa) a un livello ancora sano di 73,8, non c’è da stupirsi che molti investitori stiano scommettendo su una continuazione del trend rialzista.

Per esempio, TraderSZ prevede che il prezzo di NEIRO possa raggiungere una capitalizzazione di mercato di $750 milioni, il che significherebbe un ulteriore rialzo del 15% a breve termine. Inoltre, si aspetta che First Neiro su Ethereum possa presto entrare nel club delle criptovalute da $1 miliardo.

