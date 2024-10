ilSaronnese

ROVELLO PORRO – Un’occasione per stare in compagnia e imparare un nuovo gioco di carte: a Rovello Porro si organizza un corso gratuito per imparare a giocare a Burraco. Le lezioni si terranno sabato 12 ottobre e sabato 19 ottobre alle 21 nel bar dell’oratorio in via Dante 109.

Il corso è aperto a tutti, principianti e curiosi, con sessioni teoriche e pratiche che insegneranno le regole del gioco, ma anche prestando attenzione alle strategie per diventare un giocatore esperto.

Il burraco è un gioco che appassiona molti, ideale per passare del tempo in allegria. Se sei interessato, non esitare a partecipare. Per maggiori informazioni, puoi contattare i numeri 347 6477603 o 346 2344629.

(foto archivio)

