SARONNO – Pav Scuola di teatro e cinema di Saronno festeggia il settimo compleanno con un open day il 12 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 nella sede di via Rossini 5 a Saronno.

In questi 7 anni Pav ha formato centinaia di allievi sia nel teatro e nella recitazione cinematografica che nel doppiaggio, nella recitazione in lingua inglese, nella sceneggiatura e regia. Da 4 anni é presente un percorso intensivo che prepara alle selezioni delle principali Accademie Nazionali riconosciute di teatro e cinema e da due anni é attiva la collaborazione con l’agenzia Ander25y di Fiorella Giannelli (Roma) che rappresenta 12 allieve e allievi di Pav nel mondo professionale dello spettacolo come attori. Quest’anno Andrea Condé che si é preparato al Pav é stato il protagonista del film ‘Come far litigare Mamma e Papà’ e lo scorso anno Lara Chiodini è stata protagonista di un episodio di ‘Doc Nelle tue mani’.

Da quattro anni Pav organizza masterclass di cinema con le principali casting director del cinema italiano e della serialità e masterclass di Alta Formazione teatrale.