Città

SARONNO – L’associazione Saronno Point Odv promuove i km della guarigione un’importante iniziativa di crowdfunding dedicata alla raccolta fondi per l’acquisto un’automobile equipaggiata per il trasporto gratuito dei malati oncologici.

La campagna di raccolta fondi fa parte dell’iniziativa “Solid@rietà in rete” promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina. Giunta alla sua seconda edizione, questa iniziativa ha già sostenuto con successo molti progetti di diversa categoria. In collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc, la banca mira ad aiutare associazioni, organizzazioni no profit e onlus a raggiungere i propri obiettivi attraverso il crowdfunding.

Saronno Point Odv è un’associazione senza fini di lucro dedita all’accompagnamento dei malati oncologici, soli e\o con difficoltà economiche, presso gli ospedali dove possono sottoporsi alle cure necessarie per guarire dal cancro. La necessità di dotare l’associazione di un nuovo mezzo nasce da diverse esigenze, tra le quali l’adeguamento agli standard di sicurezza e di assistenza sanitaria oncologica, la possibilità di accedere a tutte le aree del territorio (anche quelle che prevedono limitazioni di traffico es. auto solo Euro6) e aiutare più pazienti contemporaneamente.

Ogni settimana le due automobili a disposizione dell’associazione percorrono all’incirca 3.500 km e aiutano 25 pazienti, un numero sfortunatamente in crescita negli anni. La nuova automobile non solo sarà una nuova risorsa a disposizione della Saronno Point ma prima di tutto sarà uno strumento al servizio delle persone bisognose all’interno della comunità entro cui l’associazione opera.

Per ogni spostamento i volontari coinvolti sono almeno due, uno dedicato alla guida e l’altro all’assistenza del malato. Per svolgere il servizio di accompagnamento i volontari possiedono un attestato di primo soccorso, ottenuto grazie ad un corso svolto in collaborazione con la Croce Rossa di Comitato di Saronno, e, grazie ai medici del reparto di Psiconcologia dell’Ospedale di Saronno, hanno ricevuto una formazione specifica partecipando ad un corso di psicologia oncologica.

Dalla Cooperativa di credito barlassinese commentano «Quando abbiamo conosciuto Saronno Point Odv ci è parso chiaro fin da subito il valore che, grazie alla passione e all’impegno quotidiano dei suoi volontari, genera a favore dei suoi assistiti. Ci è sembrato quindi naturale proporre all’associazione di partecipare alla nostra iniziativa di crowdfunding “Solid@rietà in rete”: il potente strumento della raccolta fondi online, realizzato in collaborazione con un partner professionale come Ideaginger.it, consente di ampliare la propria visibilità e di ricevere il supporto dei singoli cittadini o di altre realtà economiche del territorio, oltre al sostegno garantito dalla nostra Banca».

La raccolta ha come obiettivo 21.000 euro entro la seconda metà di novembre ed è attiva su Ideaginger.it, la piattaforma dedicata alla raccolta fondi digitale, fino al 21 novembre. Chiunque volesse partecipare all’iniziativa può dunque collegarsi al sito Ideaginger.it e selezionare il progetto I km della guarigione – Persone che aiutano altre persone (link). Le persone meno vicine al mondo digitale e interessate all’iniziativa non si devono preoccupare perché il ricavato di tutte le attività che Saronno Point realizzerà in questo periodo verrà devoluto all’acquisto della nuova automobile. Nel mese di ottobre è prevista la partecipazione alla festa delle associazioni, uno spettacolo teatrale presso il Cinema Prealpi e l’inaugurazione ufficiale della biblioteca della Saronno Point ODV; tutti eventi in loco nella città di Saronno. Inoltre, l’associazione ha pensato di posizionare in alcune attività commerciali dei salvadanai dedicati che verranno raccolti a fine iniziativa. In ultimo, ma non meno importante, rimane sempre valido il contatto telefonico al numero diretto dell’associazione, dove un volontario sarà a vostra disposizione per aiutarvi a donare.

“Crediamo molto nelle potenzialità del crowdfunding perché sappiamo che le persone vogliono fare del bene e aiutare il prossimo. Sfortunatamente Saronno Point Odv viene a contatto con realtà e temi sempre più presenti nella nostra realtà quotidiana e per questo l’aiuto e il sostegno sono per noi fondamentali per poter continuare a svolgere il nostro servizio gratuito. Crediamo molto nel nostro slogan che è La mente si arricchisce di ciò che riceve, il cuore di ciò che dona, racchiude il senso della Saronno Point Odv e del nostro impegno quotidiano. Aiutateci ad aiutare.” Marilena Borghetti Presidente dell’Associazione

Saronno Point ODV è un’associazione senza fini di lucro nata nel 2000 con l’obiettivo di operare a Saronno e limitrofi in aiuto di persone od enti bisognosi. Il lavoro della associazione consiste nell’organizzare diversi eventi (teatro, sport, spettacolo, mercatini, convegni, ecc.) per raccogliere fondi da destinare ai progetti attivi. Da dicembre 2023 l’associazione Saronno Point è diventata Odv (organizzazione di volontariato) iscritta pertanto al Runts (registro unico nazionale terzo settore).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti