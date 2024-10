Cronaca

SARONNO – Un agente è dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso ma anche l’altro collega con cui era in pattuglia ha riportato contusioni, escoriazioni e graffi. E’ il bilancio di quanto avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 11 ottobre, davanti allo scalo ferroviaria di piazza Cadorna.

Erano da poco passate le 17 e due agenti del comando di polizia locale di piazza Repubblica stavano effettuato un servizio di presidio nella zona della stazione. I vigili sono intervenuti per sventare un furto su segnalazione di un pendolare. Stavano identificando un ragazzo quando sono stati circondati da altri 4 ragazzi che li hanno spinti e presi a calci. Una violenza durata qualche minuto prima che i giovani si dileguassero. Come detto un agente è ricorso alle cure mediche.

Sono state recuperate le immagini della videosorveglianza avviando le indagini per risalire all’identità dei giovani coinvolti. Si tratterebbe di volti noti già finiti nei guai per borseggi ed altri episodi avvenuti in stazione. Tra il gruppo potrebbero esserci anche dei minorenni mentre è confermata la presenza di una ragazza.

Un episodio che segue quello di lunedì pomeriggio quando un funzionario della polizia locale che si stava recando in comando per prendere servizio è intervenuto per bloccare un rapinatore che gli ha spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Clamore hanno suscitato anche le immagini della rissa con danneggiamenti avvenuta domenica sera sempre davanti alla stazione di piazza Cadorna.

