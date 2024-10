Città

SARONNO – “Sono allibito dal comportamento del sindaco Augusto Airoldi. Per l’ennesima volta sul tema sicurezza non ci siamo proprio”. Sono le parole del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Ieri sera il primo cittadino Augusto Airoldi ha espresso la propria solidarietà agli agenti vittime di un’aggressione in stazione. Giusto e doveroso. Ma mi chiedo che fine hanno fatto i complimenti e la solidarietà al funzionario della nostra polizia locale intervenuto, pur essendo fuori servizio, lunedì per sventare una rapina impropria? Contro l’uomo della polizia locale è stato anche spruzzato dello spray al peperoncino. E all’agente della polizia di stato che, anche lui fuori servizio, è intervenuto in supporto del funzionario del nostro comando. E’ stato anche portato al pronto soccorso, lui non merita vicinanza e un grazie? E ancora i titolari del bar che si sono trovati tavoli e sedie distrutti dopo la violenta rissa di domenica sera di cui sui social gira un video? A loro niente vicinanza?”.

La chiosa di Guaglianone è dura: “Sindaco non esistono episodi di sicurezza di serie A e di serie B: non ci sono vittime che meritano solidarietà (a seconda se le scrivono, se ne viene a conoscenza direttamente o indirettamente) e altre per cui basta il suo classico silenzio imbarazzante. La sicurezza merita un’attenzione costante non solo quando i suoi equilibrismi politici per restare alla guida della città le lasciano tempo. Segua l’appello arrivato nel corso del tempo da Con Saronno, Azione e Forza Italia nomini un assessore alla partita che possa essere presente, con costanza, con attenzione senza imbarazzanti ritardi e silenzi perché lei, nella migliore delle ipotesi, non ne ha tempo”.

