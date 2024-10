Politica

SARONNO – “Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ha perso la maggioranza e non è in grado di adottare misure tali da garantire la sicurezza non solo dei cittadini ma anche delle forze dell’ordine. La situazione della sicurezza è tragica e non bastano più le parole della narrazione del centro sinistra per convincere i cittadini di non aver paura. I fatti smentiscono clamorosamente la narrazione del centro sinistra. È necessaria una nuova amministrazione ed un nuovo sindaco che possano agire senza i preconcetti del centro sinistra sulla sicirezza. È necessaria una azione di responsabilità e portare la mozione di sfiducia al voto quanto prima per evitare a Saronno un lungo commissariamento“. Così Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega, principale gruppo di opposizione, dopo l’aggressione ai vigili urbani, avvenuta ieri pomeriggio davanti alla stazione di Saronno centro.

“Questa amministrazione di centrosinistra ha tempo fino al 31 dicembre per approvare il bilancio consolidato. Non dovessero farcela, possono tirare a campare fino al 31 marzo 2025 quando non riusciranno a votare nemmeno il bilancio previsionale ed il comune verrà commissariato per un anno intero fino alla primavera 2026. Qualora invece si approvi la mozione di sfiducia si andrebbe a votare a primavera 2025 permettendo ad una nuova amministrazione di governare a pieno titolo. In questa situazione di insicurezza ben venga un commissario del prefetto per qualche mese per fare quanto sarebbe in potere ma non nella volontà dell’attuale sindaco” conclude Veronesi.

11102024