Politica

SARONNO – Obiettivo Saronno “esprime la più totale solidarietá agli agenti di polizia locale che ieri pomeriggio sono stati vittima di un’aggressione da parte di cinque persone davanti alla stazione in piazza Cadorna”.

Come ricordano dalla civica, si tratta dell'”ennesimo episodio di un’escalation di fatti criminosi sempre più allarmanti che, purtroppo, sono la dimostrazione di come per troppi anni l’amministrazione abbia sottovalutato il tema sicurezza per poi correre ai ripari con un “piano” pensato in fretta e furia, senza neanche convocare la commissione sicurezza. Invitiamo ciascun cittadino a denunciare alle forze dell’ordine qualsiasi atto delittuoso, con l’auspicio che la mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi, protocollata nella giornata di ieri, possa avere esito positivo in consiglio comunale per tornare il prima possibile al voto ed affrontare con priorità e fermezza una situazione divenuta inaccettabile“.

Quello verificatosi ieri è stato l’ennesimo episodio di violenza e criminalità nell’area dello scalo ferroviario centrale.

11102024