SARONNO – Le ultime giorni hanno regalato una gran produzione ma anche una serie di funghi tanto impregnati d’acqua. E’ questo il primo dato che emerge dalla mostra micologica in corso questo fine settimana, sabato 12 e domenica 12 ottobre, nella sede dell’Unitre in via San Giuseppe a Saronno.

Negli ultimi giorni 8 squadre di volontari dell’associazione Micologica Bresadola Aps, gruppo Ceriani di Saronno hanno esplorato i boschi, le colline e le radure della Lombardia, del Piemonte, del Trentino e della Liguria. E’ nata una mostra con oltre 160 tipologie di funghi tutti ben disposte in cestini con il loro nome e le loro caratteristiche.

“Non abbiamo trovato grandi funghi particolarmente rari – spiega Antonio Monti – ma ci sono diversi esemplari che non si vedevano da tempo e in questi giorni a Saronno una fioritura di funghi velenosi come Agaricus xanthodermus e Amanita Falloide”. Sempre in tema di funghi letali è esposto anche Helvella Crispa: “Un fungo che fino a poco tempo fa era considerato commestibile ma in realtà ha provocato alcuni decessi in Friuli”.

Grandi assenti i porcini: “L’anno scorso ne avevamo diversi cestini – continua Monti – quest’anno sono davvero rari. Del resto le diverse piogge degli ultimi giorni hanno avuto un forte impatto sulla produzione”.

La mostra ha avuto un ottimo debutto con la presenza degli assessori Franco Casali, Gabriele Musarò e Laura Succi. “Come associazione abbiamo una collaborazione con l’Unitre per un corso in 6 lezioni che è iniziato settimana scorsa e che replichiamo anche il giovedì sera in sede all’ex Pizzigoni – spiegano Marco Milani e Alberto Moleri – ma non solo siamo già all’opera per un’esposizione micologica a Garbagnate Milanese”.

“Ci teniamo a fare un ringraziamento alla presidente e alla direttrice Lucia Saccordo e Cristina Telazzi di Unitre per la location e l’aiuto fornito a quest’edizione dell’evento” conclude l’associazione.

