Gli investitori alla ricerca di potenziali ritorni nel mondo delle meme coin stanno recentemente prestando attenzione alle parole dell’utente del social X, TraderSZ, che ha pubblicato un post nel quale presenta la sua analisi per la recente meme coin Kitten Haimer (KHAI).

Stando a quanto afferma, questa potrebbe seguire un andamento simile a quello di NEIRO e FWOG. Allo stato attuale, la meme coin ha una capitalizzazione di mercato di 25 milioni di dollari e un prezzo di 0,4695$. Tuttavia, si tratterebbe di una fase di assestamento con conseguente rimbalzo che potrebbe, eventualmente, portare la meme coin a un market cap tra 300 e 500 milioni di dollari.

$KHAI @KittenHaimer is one of my strongest conviction plays to do a $Neiro $FWOG type of move

Went to 100mil after calling it around 1 mil last time when it first launched

Think we should do 300-500mil cap easy if I’m correct

I know my risk. See how it goes. Looking forward to… pic.twitter.com/QmeyrfcSkj

— TraderSZ (@trader1sz) October 7, 2024