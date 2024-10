Basket

DESIO – Trasferta in Brianza per l’Az Robur Saronno dell’allenatore Stefano Gambaro, questa sera di scena a Desio contro i locali dell’Aurora. Diretta play by play su ilSaronno.

Stasera l’Az Pneumatica Robur Saronno sarà dunque impegnata al PalaDesio per la sfida della quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West con l’Aurora Desio. Gara interessante, tra due squadre che si sono già affrontate in precampionato e tra giocatori che si conoscono piuttosto bene. Diversi sono gli ex di giornata, ad esempio Negri, Maspero, Beretta, Nasini, tantissimi gli incroci di carriera. Si tratta anche del secondo derby lombardo della stagione, dopo quello del secondo turno con Legnano.

Desio arriva dalla vittoria esterna di Agrigento, mentre la Robur è reduce dalla sfida all’ultimo respiro con Capo d’Orlando. L’Aurora è la quarta avversaria senza sconfitte che Saronno affronta consecutivamente da inizio anno, per un calendario tutt’altro che semplice.

Palla a due in programma alle 20.30, al PalaDesio.

