Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Cade e rimane bloccata in un sentiero impraticabile della zona boschiva di Venegono Superiore: un’anziana ha richiesto l’intervento dei soccorsi in via Oberdan.

La vicenda è accaduta ieri, giovedì 11 ottobre, nella zona di Pianbosco: una donna di 79 anni è caduta nell’area boschiva, rimanendo incastrata in una zona impervia, poco prima delle 16. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto il soccorso alpino Cnsas, i vigili del fuoco, la polizia locale e un’ambulanza. Una volta portata al sicuro fuori dall’area boschiva, la donna è stata, successivamente, portata in codice verde all’ospedale di Tradate.

(foto archivio)

