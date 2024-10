Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno anticipa a sabato sera. La società biancoceleste ha accettato la proposta venuta dai rivali odierno del Casteggio, per la sesta giornata di Eccellenza. Inizio alle 20.30 sul campo dei pavesi; cronaca play by play su il Saronno.

Arbitro designato per il match è Cristian Favaro di Seregno, assistenti Marco Pedrinazzi di Lrgnano e Giovanni Arrigoni di Brescia. Saronno al completo, dovrebbe rientrare a tempo pieno anche Rudi (unico fuori, Proserpio assente per infortunio da inizio stagione) mentre sull’altro fronte c’è un Casteggio partito un po’ col freno a mano tirato e che pensa anche all’appuntamento infrasettimanale negli ottavi di finale regionali di Coppa Italia a Pavia in un derby sentitissimo.

Il programma di oggi e domani in Eccellenza

La sesta giornata di Eccellenza propone anche altri anticipi: alle 19 c’è Pavia-Rhodense ed alle 20.30 Solbiatese-Robbio Libertas. Domani alle 15 Ardor Lazzate-Vergiatese, alle 15.30 Base 96 Seveso-Meda, Ispra-Cinisello, Lentatese-Sedriano, Mariano-Legnano e Sestese-Caronnese.

(foto Andrea Elli)

